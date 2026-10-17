¿Cuándo y dónde ver el partido de despedida de Matías Rodríguez?

El exdefensor nacional Matías Rodríguez vivirá este sábado 17 de octubre su partido de despedida, denominado "La Huella Eterna", dando cierre a una trayectoria de 20 años en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El evento está programado para las 17:00 horas (20:00 GMT) y no contará con transmisión por televisión tradicional, pero se podrá ver en streaming de forma exclusiva por la plataforma Mega GO.

El otrora lateral derecho se retira consagrado como el defensor más goleador en la historia del cuadro "laico", registro que forjó a lo largo de 339 compromisos con la camiseta estudiantil, sumando 57 conquistas y ocho títulos oficiales, entre ellos la recordada Copa Sudamericana de 2011.

La fiesta de despedida reunirá a una constelación de figuras y excompañeros del ídolo "azul", destacando presencias como Marcelo Díaz, Diego Rivarola, Gustavo Canales, Gustavo Lorenzetti, José Rojas, Osvaldo González y Sergio Vargas.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos en Cooperativa.cl.