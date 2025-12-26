Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Exfutbolista campeón con Arsenal revolucionó a los hinchas en Paraguay

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Kieran Gibbs compartió con varios fanáticos en su visita al país sudamericano.

Exfutbolista campeón con Arsenal revolucionó a los hinchas en Paraguay
El exfutbolista campeón con Arsenal, Kieran Gibbs estuvo de visita en Paraguay y aprovechó de conocer y sacarse fotos con hinchas "Gunners" en el país.

Gibbs, quien se identificó con el elenco de Londres tras disputar más de una década con el equipo y levantar cinco títulos, llegó hasta el sitio donde estaban reunidos los fans paraguayos.

Durante su estadía, el excompañero de Alexis Sánchez firmó camisetas, se tomó fotos y dejó un gran recuerdo para los seguidores del cuadro londinense.

El exseleccionado nacional de Inglaterra finalizó su carrera deportiva en 2023 en Inter Miami.

