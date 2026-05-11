Gerard Piqué fue sancionado por grave uso de información privilegiada

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España sancionó al exfutbolista Gerard Piqué con una multa de 200.000 euros por una infracción muy grave relacionada con el uso de información privilegiada.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, Piqué adquirió 104.166 acciones de Aspy Global Services el 20 de enero de 2021, estando en posesión de información privilegiada recibida del empresario Francisco José Elías, relativa al inicio de conversaciones sobre una oferta de Atrys Health para comprar dicha compañía.

La CNMV también multó a Elías con 100.000 euros por comunicar de forma ilícita esa información a Piqué. De acuerdo con el organismo, el exinternacional español obtuvo un beneficio económico al vender esas acciones el 27 de enero de 2021.

La resolución quedó firme en vía administrativa, aunque aún puede ser revisada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.