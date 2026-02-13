Jaime Valdés ofreció recompensa tras robo fuera del Nacional post concierto de Tini

El exfutbolista chileno Jaime Valdés anunció mediante sus redes sociales que uno de sus amigos sufrió un robo a su auto en las afueras del Estadio Nacional.

El hecho ocurrió el jueves 12 de febrero recién pasado, tras el concierto de la cantante argentina "Tini" en el coliseo ñuñoino.

"Anoche después del concierto de Tini en la esquina de Pedro de Valdivia con Grecia a un amigo le reventaron el vidrio del auto y le robaron dos bolsos, en uno estaba su computador y discos duros", comenzó mediante una historia de Instagram.

Por último, cerró anunciando: "Ofrecemos recompensa por los discos duros y los documentos que estaban en la mochila".