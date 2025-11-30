Jean Paul Pineda fue detenido por violación de morada
El exfutbolista ingresó a la casa de su pareja, siendo requerida la acción de Carabineros.
El exfutbolista ingresó a la casa de su pareja, siendo requerida la acción de Carabineros.
Jean Paul Pineda, exfutbolista nacional, sumó un nuevo episodio a su expediente judicial tras ser detenido por violación de morada durante este domingo.
Carabineros aprehendió al otrora delantero luego de haber irrumpido en la vivienda de su pareja, siendo trasladado a la 14° Comisaría de San Bernardo.
Según lo informado por Chilevisión Noticias, tras revocarse el arresto domiciliario total de Pineda por un caso de violencia intrafamiliar, el antiguo deportista trataba de retomar su relación.
Sin embargo, el exjugador ingresó sin autorización a la casa, siendo necesaria la presencia policial. En primera instancia, no se reportan hechos de violencia o agresiones en esta nueva situación que engrosa los escándalos de Pineda.
Cabe recordar que en el pasado, además de ser procesado más de una vez por VIF, Jean Paul Pineda también protagonizó un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad.