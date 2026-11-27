Una encendida controversia desató Rafael Olarra en el medio nacional luego de emitir una particular opinión sobre los arqueros en el podcast "Leones sueltos", programa que comparte junto a Diego Rivarola, provocando directas réplicas de su excompañero en Universidad de Chile Johnny Herrera.

En el citado espacio, el exzaguero de Universidad de Chile, Audax Italiano y la Roja lanzó la frase que abrió el debate: "Para mí los arqueros no son jugadores de fútbol, aunque hay algunos que sí son muy buenos para el fútbol".

El primero en responder a sus palabras fue Diego Sánchez, guardameta de Coquimbo, quien defendió la trascendencia de su puesto dentro del campo de juego, aunque la respuesta más explosiva vino de parte de Herrera, quien desde la pantalla de TNT Sports replicó con dureza a sus antiguos compañeros: "Quieren llamar la atención el par de burros esos, ¿qué más les vas a pedir también?".

Eso sí, el otrora arquero y capitán del cuadro azul prefirió detener ahí sus descargos para evitar que la polémica siguiera escalando: "Son compañeros míos, los quiero mucho, pero... no voy a entrar en detalles porque si no después va a quedar la grande".

Ante la ola de reacciones, Rafael Olarra salió al paso para explicar qué quiso transmitir con su comentario, haciéndolo en su rol de conductor en ESPN Chile.

"Mis palabras no tienen que ver con que no los necesitamos o no son importantes. Los hablé desde una conversación de amigos, en que siempre decíamos 'son arqueros, son diferentes, no son jugadores de fútbol, son arqueros'. En ese tono", puntualizó el exdefensor.