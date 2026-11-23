José Rojas anunció su separación tras 19 años de matrimonio
"Hay amores que no desaparecen, simplemente se transforman", expresó el exseleccionado nacional.
"Hay amores que no desaparecen, simplemente se transforman", expresó el exseleccionado nacional.
El exfutbolista nacional José Rojas sorprendió al anunciar en redes sociales su divorcio de la periodista Patricia Peralta tras 19 años de matrimonio.
A través de una historia en Instagram, el excapitán de Universidad de Chile comunicó que tras "una historia llena de amor, aprendizajes y momentos inolvidables, hemos decidido tomar distancia".
"No es fácil cerrar esta etapa tan importante de nuestras vidas. Fueron años de creer juntos, de compartir sueños, superar dificultades y construir lo más hermoso que tenemos: nuestros hijos y nuestra familia", expresó.
"Hoy quiero agradecer especialmente a Patty, mi compañera durante estos 19 años. Gracias por caminar a mi lado, por apoyarme incondicionalmente en mi carrera como futbolista, por dejar muchas veces de lado tu propia carrera como periodista, tus proyectos y tus sueños para acompañarme a cumplir los míos. Sé lo que eso significó y siempre lo llevaré en mi corazón, con una gratitud inmensa", sumó.
El mundialista y campeón de América con La Roja aseguró que "el cariño, el respeto y nuestra historia permanecerán. Nos seguirá uniendo para siempre lo más valioso de nuestras vidas: nuestros hijos".
"Nos quedamos con lo bonito, con todo lo que construimos y con la tranquilidad de haber compartido una parte tan importante de nuestras vidas. Eres y serás una tremenda partner", agregó en su dedicatoria a Peralta.
Finalmente, 'Pepe' Rojas dio "gracias a quienes nos acompañaron durante todos estos años. Les pedimos cariño y respeto en esta nueva etapa. Porque hay amores que no desaparecen, simplemente se transforman".
Fruto de su relación, la pareja tuvo dos hijos: Bautista y Borja.