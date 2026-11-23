El exfutbolista nacional José Rojas sorprendió al anunciar en redes sociales su divorcio de la periodista Patricia Peralta tras 19 años de matrimonio.

A través de una historia en Instagram, el excapitán de Universidad de Chile comunicó que tras "una historia llena de amor, aprendizajes y momentos inolvidables, hemos decidido tomar distancia".

"No es fácil cerrar esta etapa tan importante de nuestras vidas. Fueron años de creer juntos, de compartir sueños, superar dificultades y construir lo más hermoso que tenemos: nuestros hijos y nuestra familia", expresó.

"Hoy quiero agradecer especialmente a Patty, mi compañera durante estos 19 años. Gracias por caminar a mi lado, por apoyarme incondicionalmente en mi carrera como futbolista, por dejar muchas veces de lado tu propia carrera como periodista, tus proyectos y tus sueños para acompañarme a cumplir los míos. Sé lo que eso significó y siempre lo llevaré en mi corazón, con una gratitud inmensa", sumó.

El mundialista y campeón de América con La Roja aseguró que "el cariño, el respeto y nuestra historia permanecerán. Nos seguirá uniendo para siempre lo más valioso de nuestras vidas: nuestros hijos".

"Nos quedamos con lo bonito, con todo lo que construimos y con la tranquilidad de haber compartido una parte tan importante de nuestras vidas. Eres y serás una tremenda partner", agregó en su dedicatoria a Peralta.

Finalmente, 'Pepe' Rojas dio "gracias a quienes nos acompañaron durante todos estos años. Les pedimos cariño y respeto en esta nueva etapa. Porque hay amores que no desaparecen, simplemente se transforman".

Fruto de su relación, la pareja tuvo dos hijos: Bautista y Borja.