En una nueva edición de la sección País Minero, de Lo Que Queda del Día, abordamos los principales desafíos de la industria minera chilena desde dos perspectivas: la innovación tecnológica y las condiciones laborales.

Primero, Rodrigo Cortés, director ejecutivo del Centro Avanzado de Tecnología para la Minería (AMTC) de la Universidad de Chile, explicó que "es natural" que, después de más de 100 años de explotación de yacimientos como El Teniente y Chuquicamata, la ley del cobre —es decir, el porcentaje de mineral que se obtiene por cada tonelada de roca extraída— disminuya progresivamente con el tiempo.

El experto señaló que esta pasó de un promedio de 1,13% en el año 2000 a un 0,58% en la actualidad, lo que representa un importante desafío para la productividad, frente al cual la tecnología, la inteligencia artificial y la investigación aplicada pueden contribuir a optimizar la extracción, identificar nuevos yacimientos y anticipar riesgos asociados al cambio climático, especialmente en la estabilidad de los tranques de relaves.

Por su parte, Ana Lamas, presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), enfatizó la necesidad de mantener a Codelco como empresa 100% estatal, reducir las desigualdades entre trabajadores propios y contratistas, fortalecer el Acuerdo Marco y mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral.

Asimismo, la dirigenta afirmó que "no hay diálogo efectivo" con las autoridades y demandó una mayor participación sindical en las decisiones del sector.

LEER ARTICULO COMPLETO