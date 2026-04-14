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Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Lizardo Garrido generó preocupación tras fuerte caída en evento

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exdefensor sufrió un percance al arribar a una actividad deportiva de la Academia Fútbol Pro en Villa Alemana.

La atención médica inicial fue brindada de inmediato por especialistas presentes en el lugar.

Lizardo Garrido generó preocupación tras fuerte caída en evento
 ATON (archivo)

La leyenda de Colo Colo fue trasladada a un centro de salud privado en la capital para su evaluación.

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El histórico exfutbolista chileno Lizardo Garrido sufrió una fuerte caída durante un evento en el estadio de Villa Alemana, Región de Valparaíso.

Según informó este martes la Academia Fútbol Pro, encargada del espectáculo, el "Chano" se vio afectado por el percance justo en el momento de su arribo al recinto deportivo.

A través de un comunicado, se informó que Garrido recibió un inmediata respuesta de la kinesióloga del lugar y que, de forma posterior, un paramédico de la ambulancia presente evaluó la situación y determinó la necesidad de trasladarlo a una clínica privada en Santiago para una revisión más exhaustiva y los cuidados necesarios.

Finalmente, durante esta jornada, la Academia confirmó que la leyenda de Colo Colo ya se encuentra en su casa, en proceso de recuperación de las lesiones sufridas.

Desde la institución, se envió mensaje de apoyo al "Chano", expresando un "fuerte abrazo lleno de cariño, fuerza y energía positiva", y manifestando la confianza en su fortaleza para superar este momento.

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