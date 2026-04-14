Lizardo Garrido generó preocupación tras fuerte caída en evento

El histórico exfutbolista chileno Lizardo Garrido sufrió una fuerte caída durante un evento en el estadio de Villa Alemana, Región de Valparaíso.

Según informó este martes la Academia Fútbol Pro, encargada del espectáculo, el "Chano" se vio afectado por el percance justo en el momento de su arribo al recinto deportivo.

A través de un comunicado, se informó que Garrido recibió un inmediata respuesta de la kinesióloga del lugar y que, de forma posterior, un paramédico de la ambulancia presente evaluó la situación y determinó la necesidad de trasladarlo a una clínica privada en Santiago para una revisión más exhaustiva y los cuidados necesarios.

Finalmente, durante esta jornada, la Academia confirmó que la leyenda de Colo Colo ya se encuentra en su casa, en proceso de recuperación de las lesiones sufridas.

Desde la institución, se envió mensaje de apoyo al "Chano", expresando un "fuerte abrazo lleno de cariño, fuerza y energía positiva", y manifestando la confianza en su fortaleza para superar este momento.