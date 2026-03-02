Luto en el fútbol chileno: Falleció José Luis "Pelé" Alvarez, exdelantero campeón con Colo Colo

El fútbol chileno está de luto tras conocerse el sensible fallecimiento del histórico exdelantero José Luis "Pelé" Alvarez, oriundo de La Serena y campeón con Colo Colo.

"Pelé" Alvarez falleció a los 65 años, debido a complicaciones de salud por un agresivo cáncer, según confirmó el medio partidario DaleAlbo.

Alvarez comenzó su carrera profesional en Deportes La Serena, aunque sus principales éxitos los tuvo en Colo Colo. Jugó entre 1981 y 1983 con los albos, ganando dos títulos de Primera División y dos Copa Chile.

También defendió las camisetas de O'Higgins, Unión La Calera, Magallanes, Arica, Cobreandino, Jorge Wilstermann en Bolivia y Deportes Melipilla.