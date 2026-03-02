Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago28.1°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Luto en el fútbol chileno: Falleció José Luis "Pelé" Alvarez, exdelantero campeón con Colo Colo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exfutbolista oriundo de La Serena partió a los 65 años.

Luto en el fútbol chileno: Falleció José Luis
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El fútbol chileno está de luto tras conocerse el sensible fallecimiento del histórico exdelantero José Luis "Pelé" Alvarez, oriundo de La Serena y campeón con Colo Colo.

"Pelé" Alvarez falleció a los 65 años, debido a complicaciones de salud por un agresivo cáncer, según confirmó el medio partidario DaleAlbo.

Alvarez comenzó su carrera profesional en Deportes La Serena, aunque sus principales éxitos los tuvo en Colo Colo. Jugó entre 1981 y 1983 con los albos, ganando dos títulos de Primera División y dos Copa Chile.

También defendió las camisetas de O'Higgins, Unión La Calera, Magallanes, Arica, Cobreandino, Jorge Wilstermann en Bolivia y Deportes Melipilla.

Imagen foto_00000002

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada