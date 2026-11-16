Mario Soto, leyenda de Cobreloa y mundialista con La Roja en 1982, fue internado de gravedad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital "Luis Tisné" en Santiago, tras sufrir un infarto mientras jugaba en partido de una liga amateur.

Según informó La Tercera, el mítico exdefensa, de 76 años, se descompensó en horas de la mañana del domingo y algunos reportes indican que incluso sufrió dos infartos.

El Colegio de Entrenadores de Chile confirmó la hospitalización de Soto, manifestando la preocupación del mundo del fútbol por el histórico exjugador.

En su carrera, Soto comenzó en Magallanes y fue campeón con Unión Española, siendo subcampeón de la Copa Libertadores en esa temporada.

Posteriormente jugó en Palmeiras en Brasil, y volvió a Chile para sumarse a Cobreloa, club donde hizo historia, con tres títulos nacionales (1980, 1982 y 1985), y dos subcampeonatos de la Copa Libertadores (1981 y 1982).

Con La Roja, fue subcampeón de América en 1979 y mundialista en España 1982.