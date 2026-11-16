Eduardo Alamos, nuevo presidente del directorio de Azul Azul, informó que Marcelo Díaz, quien se retirará del fútbol a final de temporada, se integrará a la gerencia técnica de Universidad de Chile en 2027.

"Tengo una gran noticia que comunicarles. Marcelo Díaz se suma a la gerencia técnica a partir del próximo año", declaró Alamos en la rueda de prensa de presentación como nuevo presidente de Azul Azul.

En la misma línea, indicó que "saben que (Marcélo Díaz) es un amante de la Universidad de Chile y es clave tener una persona como él para poder incularle los valores y el espíritu de la U a los nuevos futbolistas que lleguen".

"No solo eso. Queremos que sea un embajador como lo fue Diego Rivarola, que esté cercano al club", agregó Alamos.

Finalmente, señaló que la incorporación de "Chelo" Díaz "nos llega de alegría a todos los que somos hinchas de la U".