Gustavo Lagos, académico de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica y cofundador del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), conversó con Cooperativa sobre el estado de la industria en el país y refutó los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que calificó de "lastre" la producción en su intervención en Enade 2026.

El experto reconoció en Lo que Queda del Día que "este año efectivamente el cobre redujo su producción, a mi juicio producto de una variedad de causas", sin embargo, reparó en que "no significa ello que sea un lastre. Me temo que el ministro de Hacienda va a tener que desdecirse de estos dichos el próximo año".

Lagos auguró que en 2027 "la minería va a crecer y seguramente va a impulsar el crecimiento del país", y agregó: "No es bueno que el ministro de Hacienda, además representando al dueño de Codeco, del cobre, del Estado, hable tan negativamente de este material, que es lo más importante que tiene la economía chilena".

"Me parece un mal término para describir lo que es el cobre. Sobre todo, porque esto es absolutamente temporal. Este año efectivamente bajó la producción, pero el próximo año va a subir, posiblemente entre 5% y 8% respecto a este año. Por lo tanto, va a impulsar va a impulsar la economía chilena", sostuvo.

"No depende de este gobierno ni del pasado"

"He mirado los datos durante los últimos 40 años, así que esto no depende de este gobierno ni del pasado. Y no veo que haya indicios de que efectivamente bajó la inversión en los últimos 10 años", agregó.

No obstante, reparó en que "hubo un efecto después de la votación de la Cámara de Diputados, el 6 de mayo del 2021, en que se votó un impuesto que era muy poco realista y que si hubiera pasado eso en el Senado, habría sido una catástrofe para la minería. Así que entre el 2021 y la votación del royalty final, hubo proyectos de inversión que demostradamente se retrasaron".

"Eso hay que intentar evitarlo, porque cuando hay incertidumbre económica y política, eso puede determinar las inversiones. Eso ya no está presente, y no está presente desde el momento en que se votó la tercera ley de royalty chileno (...) Ese ese motivo ya desapareció, pero es efectivo que hubo un motivo de incertidumbre en el retraso, y eso puede haber influenciado la baja de producción de este año en parte, no totalmente", explicó.

En ese sentido, Lagos aseveró que "las decisiones que estamos tomando hoy van a repercutir en la producción en 5 años más. Uno no puede sacar las cuentas inmediatamente de cuál es el efecto de las políticas. La minería es una actividad de largo plazo".

"Las inversiones que se han anunciado ahora van a tener, desgraciadamente, efecto en mucho tiempo más. Seguramente no se van a ver en este gobierno", planteó.

"Varias faenas van a aumentar la producción en cantidades suficientes para mover la aguja"

Lagos insistió en existirá un aumento: "Varias faenas van a aumentar su producción, no en grandes cantidades, pero sí en cantidades suficientes como para que se mueva la aguja".

"Codelco va a seguir bajo porque tiene problemas que no se pueden resolver en el corto plazo; son problemas de tipo geológico más que nada, en Chuquicamata y El Teniente", advirtió.

Igualmente, sostuvo que "no sabemos exactamente el número, pero obviamente hay mucho interés de la industria en producir más. Sobre todo, porque está el entendimiento de que este año efectivamente la minería contribuyó a reducir el PIB. Creo que hay un buen incentivo para aumentarlo".