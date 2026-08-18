Paul Scholes sufrió la suspensión de su licencia tras conducir a exceso de velocidad

Paul Scholes, exfutbolista y referente de Manchester United, fue sancionado con la suspensión de su licencia de conducir durante los próximos seis meses tras ser sorprendido dos veces a exceso de velocidad.

Los cargos que la Policía de West Yorkshire presentó contra el exvolante, que actualmente se desempeña como comentarista deportivo, establecían que circulaba a 59 km/h en una zona residencial de Cleckheaton, donde el límite es 48 km/h.

A este episodio registrado en marzo, se sumó una infracción previa cometida en noviembre, donde otro automóvil a su nombre fue registrado a casi 80 km/h en una vía de 48 km/h en la localidad de Mánchester.

Scholes fue juzgado en ausencia tras no presentarse a las audiencias y, sumado al castigo en torno a su licencia, también le impusieron una sanción económica de 1.472 libras esterlinas, es decir, más de de 1.800.000 pesos chilenos.