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Tópicos: Deportes | Fútbol | Exfutbolistas

Paul Scholes sufrió la suspensión de su licencia tras conducir a exceso de velocidad

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El referente de Manchester United tampoco se presentó a las audiencias.

Paul Scholes sufrió la suspensión de su licencia tras conducir a exceso de velocidad
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Paul Scholes, exfutbolista y referente de Manchester United, fue sancionado con la suspensión de su licencia de conducir durante los próximos seis meses tras ser sorprendido dos veces a exceso de velocidad.

Los cargos que la Policía de West Yorkshire presentó contra el exvolante, que actualmente se desempeña como comentarista deportivo, establecían que circulaba a 59 km/h en una zona residencial de Cleckheaton, donde el límite es 48 km/h.

A este episodio registrado en marzo, se sumó una infracción previa cometida en noviembre, donde otro automóvil a su nombre fue registrado a casi 80 km/h en una vía de 48 km/h en la localidad de Mánchester.

Scholes fue juzgado en ausencia tras no presentarse a las audiencias y, sumado al castigo en torno a su licencia, también le impusieron una sanción económica de 1.472 libras esterlinas, es decir, más de de 1.800.000 pesos chilenos.

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