El presidente interino de Perú, José Jerí, fue destituido este martes por el Congreso, que aprobó una serie de mociones de censura debido al escándalo "Chifagate", ligado a reuniones no oficiales con empresarios chinos que tenían participación en licitaciones, y a presuntas irregularidades en la contratación -en el Palacio de Gobierno- de funcionarias que previamente tuvieron lazos con él.

El mecanismo legal del país vecino establece que quien sea electo como próximo líder del Congreso unicameral, por prelación constitucional, asumirá la Presidencia de la República; lo que debería resolverse mañana miércoles, a menos de dos meses de los comicios generales.

Perú lleva una década sumido en una interminable crisis política, con una seguidilla de mandatos cortos y presidentes imputados y destituidos: los más recientes (antes de Jerí), Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Explica el panorama y el procedimiento de sucesión el periodista Ricardo Alva, corresponsal de Cooperativa en Perú.

