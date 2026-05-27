FC Barcelona cerró millonario acuerdo para el fichaje de Anthony Gordon

FC Barcelona, campeón del fútbol español, cerró un millonario acuerdo para contratar al delantero inglés Anthony Gordon, estrella de Newcastle en la Premier League.

Según informó la prensa hispana, el acuerdo con Newcastle es de 70 millones de euros, mas 10 millones en variables (en total, más de 8.300 millones de pesos chilenos)

Gordon, de 25 años, firmará un contrato de cinco temporadas y será el primer refuerzo para el equipo que dirige el técnico alemán Hansi Flick.

Se espera que Gordon llegue en las próximas horas a Barcelona, para cumplir con el reconocimiento médico protocolar, firmar su contrato y ser oficializado este fin de semana como nuevo refuerzo.

El club llegó a este acuerdo lo antes posible, porque consideraban que el jugador puede revalorizarse aún más en la Copa del Mundo, ya que fue citado por Thomas Tuchel en la selección inglesa.