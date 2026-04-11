FC Barcelona goleó a Espanyol en el derbi y estiró su ventaja en el liderato de La Liga

FC Barcelona consiguió este sábado un triunfo clave en sus aspiraciones de conquistar La Liga tras imponerse por 4-1 en el derbi con Espanyol, con este resultado en el Camp Nou, estiró a nueve puntos la distancia sobre Real Madrid a falta de siete fechas.

El trámite del primer tiempo mostró una superioridad absoluta del cuadro "culé" bajo la inspiración Lamine Yamal. El extremo español habilitó en dos oportunidades a Ferran Torres (9' y 25'), quien marcó un doblete para romper una sequía personal de catorce compromisos sin anotar.

Durante el complemento, Espanyol encontró un descuento gracias a un derechazo de Pol Lozano (56'), lo que instaló una cuota de incertidumbre. Sin embargo, los de Hansi Flick reaccionaron con las conquistas de Yamal (87') y el inglés Marcus Rashford (89'), quien cerró la goleada con una acrobática definición.

Con este resultado, Barcelona alcanzó los 79 puntos y consolidó su hegemonía en la cima de la tabla.

Ahora, el elenco catalán podrá su foco en el plano internacional, donde enfrentará la revancha con Atlético de Madrid este martes 14 de abril después de caer 0-2 en la ida de los los cuartos de final de la Champions League.