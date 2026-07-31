FC Barcelona se reforzó con el joven delantero belga Jesse Bisiwu

FC Barcelona y el Club Brujas han llegado a un acuerdo por el traspaso del puntero belga Jesse Bisiwu, tal como informó el cuadro blaugrana este viernes en sus canales oficiales.

Bisiwu, de 18 años y por el que el Barça pagará unos 8,5 millones de euros, firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031.

Este sábado el joven delantero se incorporará a la concentración que el conjunto "culé" está haciendo en St. George's Park, la Ciudad Deportiva que tiene la Federación Inglesa de Fútbol a 50 km de Birminghan.

De esta forma, el Barça se asegura, según apunta el club en un comunicado, "la llegada de un extremo con una proyección brillante, que destaca por su potencia, zancada y capacidad de regate".

Nacido en Bélgica, el 22 de enero de 2008, en una familia de ascendencia ghanesa, ha sido internacional con los 'Diablos Rojos' en las categorías inferiores y en el último Europeo sub 17 fue elegido en el once ideal del torneo.

Su última temporada fue en Club NXT por la Segunda División belga, donde jugó 15 partidos, sin goles ni asistencias.

En el primer equipo, Jesse Bisiwu tendría que competir por la banda izquierda con el brasileño Raphinha, un fijo en el once de Flick, y el inglés Anthony Gordon, fichado este verano desde Newcastle.