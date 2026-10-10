FC Barcelona superó con autoridad a Getafe y mantuvo su liderato perfecto en La Liga

FC Barcelona no tuvo problemas en el retorno a la acción y superó por 3-0 a Getafe en el Camp Nou durante la octava fecha de La Liga, resultado con el que extendió su inicio perfecto a ocho victorias consecutivas y se mantuvo líder del torneo.

En un arranque dominante para los dirigidos por Hansi Flick, el atacante inglés Anthony Gordon abrió la cuenta con su primer tanto en el club (2'), mientras que el brasileño Gabriel Jesus (30') aumentó la diferencia al aprovechar una recuperación en la salida rival.

La superioridad del cuadro catalán se mantuvo durante el complemento y encontró la sentencia definitiva cuando el defensor francés Jules Koundé (73') apareció dentro del área para conectar una asistencia de Lamine Yamal.

Con este festejo, Barcelona sumó 24 unidades de 24 posibles para tener el liderato exclusivo en España y llegar con impulso a su visita a Galatasaray el 13 de octubre a las 16:00 horas (19:00 GMT) por la Champions League.

Esto, será antes de también jugar como forastero ante el Real Betis del técnico chileno Manuel Pellegrini el 17 de dicho mes a las 13:30 (16:30 GMT).