Flick marcó distancia tras gesto de Yamal con bandera de Palestina: Esto no me gusta

La celebración del plantel de FC Barcelona por las calles de la Ciudad Condal tras la obtención de un nuevo título de Liga dejó varias imágenes para el recuerdo, pero una en particular captó la atención mundial luego de que Lamine Yamal viera a un aficionado sujetando una bandera de Palestina y se la pidiera para ondearla arriba de descapotable.

Su gesto reivindicativo duró al menos cinco minutos y, posteriormente, el futbolista de 18 años —quien cuenta con 42 millones de seguidores en Instagram— compartió la imagen en sus redes sociales, dándole una vitrina global a su acción.

Ante la repercusión de este hecho, el técnico del club, Hansi Flick, se refirió en la previa del duelo ante Alavés a la participación de sus jugadores en temas ajenos al deporte, y anque reconoció la libertad de sus pupilos, marcó una clara distancia.

"Normalmente esto no me gusta. He hablado con él y le he dicho que, si quiere hacer esto, es su decisión; ya tiene 18 años", señaló el estratega alemán respecto al accionar de su futbolista.

"Creo que jugamos al fútbol y ayer vimos lo que la gente espera de nosotros. Cuando veías a la gente en la calle, con lágrimas en los ojos, era increíble. Fue muy emocionante. Estaban muy contentos de que hubiéramos ganado este fantástico título", agregó.

"Jugamos al fútbol para hacer feliz a la gente, y eso es, para mí, lo primero que debemos hacer", complementó.