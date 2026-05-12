Estudio posiciona a Chile como el segundo país con más llamadas no deseadas del mundo

Chile se ubicó entre los países más afectados por el spam telefónico a nivel mundial, según el estudio "The Machine Era for Spam" elaborado por la empresa Truecaller.

El informe indica que el 70% de las llamadas desde números desconocidos en el país corresponde a contactos no deseados, lo que representa un alza relevante frente al 51% registrado previamente.

El análisis posicionó a Chile en el segundo lugar global, solo detrás de Indonesia, que alcanza un 79%.

Para llegar a estos resultados, se revisaron más de 68 mil millones de llamadas identificadas y cerca de 179 mil millones de mensajes spam durante 2025.

El 38% de las llamadas no deseadas corresponde a gestiones de cobranza, el porcentaje más alto a nivel mundial en esta categoría, mientras que los servicios financieros concentran un 22% y las posibles estafas llegan al 10%, lo que muestra un escenario distinto al de otros países donde predominan ofertas comerciales o telemarketing.

Desde la compañía señalaron que en varios mercados las llamadas desconocidas ya son en su mayoría spam, lo que refleja un cambio en la forma en que funciona la comunicación telefónica. En Chile, además, advirtieron que el contacto entre empresas y usuarios ha ido perdiendo confianza y muchas veces se asocia a experiencias negativas.

En América Latina, el fenómeno también muestra cifras elevadas. Brasil registra un 68% de llamadas no deseadas, México alcanza un 62% y Uruguay llega al 56%, en un contexto marcado por mayor acceso financiero, digitalización y uso extendido de teléfonos móviles, lo que ha transformado este canal en una fuente constante de interrupciones para las personas.