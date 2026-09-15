Flick respaldó a Yamal: Si su opinión es que merece el Balón de Oro, yo también lo creo

El entrenador de FC Barcelona, Hansi Flick, respaldó al futbolista Lamine Yamal en su aspiración de conquistar el Balón de Oro, luego que el delantero español aseguró que considera que merece quedarse con el galardón.

"Si su opinión es que se merece el Balón de Oro, yo también lo creo. Es un jugador excepcional, aunque hay muchos jugadores de primer nivel que también lo pueden ganar, por lo que no va a ser fácil", señaló el técnico alemán.

Flick reconoció que inicialmente "preferiría" que Yamal no hubiese realizado esas declaraciones, aunque valoró la confianza del atacante: "Es un jugador joven, es sincero y tiene confianza en él mismo. También muestra esa confianza en el césped y eso es importante para nosotros", sostuvo.

Además, destacó el trabajo diario del futbolista y aseguró que "cuando lo ves trabajar en el día a día, sabes lo que va a pasar en los partidos", indicó.

El entrenador también abordó la elección del Camp Nou como sede de la final de la Liga de Campeones 2029 y bromeó sobre su futuro: "Estaré en el Camp Nou al 100 por ciento, aunque no sé si lo haré como aficionado o entrenador", comentó.