Hansi Flick en la antesala del clásico con Real Madrid: "Confío plenamente en el arbitraje"

Hansi Flick, entrenador de FC Barcelona, conversó ante los medios en la previa al clásico frente a Real Madrid en el Camp Nou y tomó distancia de las polémicas arbitrales para concentrar la atención en el rendimiento de sus pupilos.

"Confío plenamente en el arbitraje. Vemos un arbitraje de calidad y todos formamos parte de este maravilloso deporte y es importante que protejamos a los nuestros y a los que forman parte de nuestro deporte. No quiero hablar de este tipo de cosas", comentó ante la pregunta.

En cuanto a Jose Mourinho, el alemán recalcó que: "Sabemos cuáles son los puntos fuertes, en las jugadas preparadas son uno de los mejores equipos que hay. Tienen esa calidad y también en el aspecto físico, son muy fuertes. Tenemos que defender mucho mejor de lo que hicimos en París (por la Champions)".

Pese a sostener un invicto de 9 partidos en el formato local, Flick cerró diciendo: "Un clásico es diferente. Es el mejor partido que puede ofrecer este deporte, todo el mundo tiene puesto los ojos. Se ganan sólo tres puntos, pero es mucho más que eso y es fantástico poder formar parte".

FC Barcelona, líder exclusivo de LaLiga con 27 puntos, recibirá a Real Madrid este domingo 25 de octubre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT) en el Camp Nou.