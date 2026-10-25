Hombre fue hallado muerto tras incendio que destruyó dos casas en Pudahuel

Los restos de un hombre fueron hallados después de un incendio que destruyó dos casas y dejó a otras cuatro afectadas en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo a información preliminar, el hecho ocurrió durante la madrugada en la intersección de Laguna del Inca con Laguna Maule, hasta donde llegaron siete unidades del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, con un total de 50 voluntarios y, por la magnitud del siniestro, se activó una segunda alarma de incendio.

Mientras realizaban los trabajos de extinción y, posteriormente, de ventilación y remoción de escombros, los voluntarios encontraron un cadáver masculino dentro de una de la de viviendas, el que no ha sido identificado hasta el momento.

"Sentí una explosión. Pensé que era la vecina del lado, pero cuando miro para adelante ya había humo y empecé a gritar. Dicen que hay un fallecido, un chico, me imagino que estaba durmiendo. Vive con la abuela y ella está trabajando", relató una residente del sector.

Personal especializado de Bomberos trabaja para dar con las causas del siniestro, mientras Carabineros continúa con la identificación de la víctima.