La Roja se recuperó y venció a Kuwait para conseguir su primer festejo en el Mundial sub 15

La selección chilena obtuvo un revitalizador triunfo en el inédito Mundial sub 15 que se disputa en Azerbayán luego de vencer por 2-0 a Kuwait en el Complejo Deportivo Hovsan de Bakú, por la segunda fecha del Grupo E.

Bajo el formato de ocho futbolistas por lado y tiempos de 20 minutos, el equipo dirigido por Jaime Rubilar se recuperó del tropiezo ante España en el debut y abrió la cuenta en el tramo final de la primera fracción mediante Justin Aillapán (17').

La escuadra juvenil mantuvo la intensidad ofensiva en el arranque del complemento y consolidó la ventaja gracias a una anotación de Amaro Delgado (21').

Con este resultado, el combinado nacional trepó al tercer lugar del Grupo E con 3 unidades y completará la jornada doble de este domingo 25 de octubre midiéndose ante Barbados a las 13:45 horas (16:45 GMT), antes de afrontar los duelos del lunes frente a Congo y Tayikistán.

¿Cómo se definen los puestos en la fase de grupos?

Al concluir esta etapa, las selecciones se ordenarán de acuerdo con su posición para disputar una segunda fase dividida en seis niveles de rendimiento (del A al F).

Allí chocarán contra rivales que finalizaron en el mismo lugar, pero de otro grupo (primeros contra primeros, segundos contra segundos, etc.).

Cada uno tendrá un ganador, pero solo el vencedor del Nivel A se consagrará campeón del mundo en la final que se disputará en el emblemático Crystal Hall de Bakú.

Revisa la tabla: