Fuentes jurídicas informaron que el próximo martes 1 de diciembre la Sala de lo Penal se reunirá para la deliberación del recurso de la Fiscalía y de la denunciante contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña TSJC que absolvió a Dani Alves, al cuestionar la credibilidad de la víctima -con el argumento de que entró voluntariamente con el futbolista en el baño donde ocurrieron los hechos-, e interpretar en otro sentido una pericial biológica.

La absolución de Alves desató un alud de críticas, incluso desde el Gobierno, pues previamente había sido condenado a cuatro años y medio de prisión por la Audiencia de Barcelona.

De hecho, la presidenta del TSJC, Mercè Caso, tuvo que salir a pedir "respeto" a la resoluciones judiciales, pese a reconocer que en ocasiones es "difícil de entender".

El Ministerio Público reprocha a la sala que lo exculpó por haber "condenado moralmente" a la víctima al "acusarla de mentir", mediante una interpretación "completamente cruel y arbitraria" de una prueba biológica clave.

Para el fiscal, el hecho de que la joven accediera a entrar con Alves en el baño donde ocurrieron los hechos "no puede racionalmente interpretarse como una aceptación voluntaria de cualquier práctica sexual que ocurriese dentro. Sería retroceder siglos en la valoración del consentimiento".

El recurso defiende que la versión de la víctima es "absolutamente creíble" y aduce que las "imprecisiones secundarias" de su relato son consecuencia un bloqueo traumático "lógico e inevitable". "Los gestos mecánicos de una chica que declaró estar bloqueada en aquellos instantes no pueden aprovecharse por el tribunal para restarle credibilidad", añade.

También la denunciante recurrió en casación al alto tribunal sobre los mismos argumentos que el recurso de la Fiscalía, es decir, sobre la vulneración de preceptos legales o constitucionales.

Ahora bien, el margen de maniobra en el Supremo para revisar la sentencia es, sin embargo, limitado, ya que no puede imponer una condena a un fallo absolutorio de una instancia inferior.

Tras lo ocurrido, Dani Alves participa activamente en encuentros evangélicos y colabora con la Iglesia Elim Girona. En octubre de 2026 viajó a Argentina (Formosa y Salta) para encabezar actividades y congresos religiosos. Aunque en muchos medios se le menciona como pastor evangélico, no ha sido ordenado oficialmente como tal y que se enfoca en evangelizar con su testimonio.