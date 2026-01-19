Marc-André Ter Stegen se irá cedido a Girona desde FC Barcelona

FC Barcelona y Girona llegaron a un acuerdo este lunes para la cesión del arquero alemán Marc-André Ter Stegen, quien dejará el club catalán tras perder la titularidad.

Según informó la prensa española por informes del periodista Fabrizio Romano, solo faltan detalles para que el acuerdo sea oficializado y el guardameta de 33 años deje el Camp Nou.

Ter Stegen solo ha disputado un partido con Barcelona en esta temporada, ante Guadalajara en la Copa del Rey, y perdió la confianza del técnico, su compatriota Hansi Flick, quien lo tiene considerado sólo como tercer arquero en el equipo.

La llegada de Ter Stegen a Girona también es para cubrir la marcha del croata Dominik Livakovic; y para el germano, un cambio de aires le permitirá tener regularidad hasta el final de la temporada, pensando que debe sumar minutos para que sea convocado en su selección para jugar el Mundial de la FIFA en Norteamérica.