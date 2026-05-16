Robert Lewandowski anunció el fin de su ciclo en Barcelona: "La misión está completa"

El polaco Robert Lewandowski anunció este sábado en sus redes sociales el final de su ciclo como jugador de FC Barcelona, asegurando que "la misión está completa" y es tiempo de dar el siguiente paso.

"Después de cuatro años llenos de desafíos y trabajo duro, es tiempo de avanzar. Me voy con la sensación de que la misión está completa. Cuatro temporadas, tres campeonatos", escribió Lewandowski.

"Nunca olvidaré el amor que recibí de los fans desde mis primeros días. Cataluña es mi lugar en la Tierra", agregó el polaco.

Finalmente, expresó sus agradecimientos a hinchas y al presidente del club, Joan Laporta, "por darme la oportunidad de vivir el capítulo más increíble de mi carrera".

"Barcelona vuelve donde pertenece", cerró Lewandowski, en un video con imágenes de los momentos que vivió en el club, desde su presentación hasta la conquista del último título de La Liga.

Lewandowski, con 37 años, llegó a Barcelona en 2022 y anotó 119 goles en 191 partidos. En ese período, ganó tres ligas, una Copa del Rey y tres Supercopa de España.