Tópicos: Deportes | Fútbol | FC Barcelona

[VIDEO] Lamine Yamal despertó en Dubai y jugó fútbol con unos niños en la playa

Autor: Redacción Cooperativa

El jugador de Barcelona aprovechó el paro por las festividades.

El jugador de FC Barcelona Lamine Yamal despertó en Dubai esta navidad jugando fútbol con unos niños, aprovechando el receso por las festividades.

En las imágenes se puede apreciar al español en la playa compartiendo con un grupo de jóvenes y la ciudad asiática.

Revisa el momento a continuación:

