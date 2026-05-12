[VIDEO] Lamine Yamal ondeó bandera palestina durante celebración del título de FC Barcelona

Lamine Yamal protagonizó uno de los momentos más comentados durante la celebración del plantel de FC Barcelona por las calles de la Ciudad Condal al aparecer en lo alto del autobús descapotable ondeando una bandera de Palestino.

La imagen se viralizó de inmediato en las redes sociales y que generó todo tipo de reacciones entre aficionados y figuras públicas.

La celebración reunió a más de 750.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, en una jornada festiva que inundó el centro de Barcelona. Una multitud, compuesta en su gran mayoría por jóvenes y niños, se volcó a las calles para festejar junto a sus ídolos, en una nueva muestra de la conexión del equipo con su afición. La tarde comenzó con la tradicional foto de familia de la plantilla, el cuerpo técnico y la junta directiva junto a los trofeos, con el entrenador Hansi Flick acompañado por el presidente Joan Laporta y el directivo Rafael Yuste.

Sin embargo, el gesto de Yamal fue el que acaparó la atención mediática dado que no es habitual que un futbolista, y menos a sus 18 años, se posicione públicamente en un conflicto tan sensible como el de Oriente Próximo.

El propio Yamal incluyó esta fotografía en su carrusel oficial de Instagram, descartando que se tratara de una acción espontánea o irreflexiva.