El club Arturo Fernández Vial no solo sufrió una dura remontada de Municipal Puente Alto que impidió su ascenso a Tercera A, pues recibió una suspensión de dos años por parte de la ANFA debido a graves incidentes de su barra.

El pasado jueves 19 de noviembre el "Inmortal" disputó la revancha de la serie de promoción con ventaja de 2-1. Sin embargo, Puente Alto dio vuelta el global y mantuvo la categoría gracias a una goleada 5-1 como local.

Aquel resultado desató la reacción de los fanáticos penquistas, que lanzaron bengalas y petardos al terreno de juego del Estadio Municipal de Puente Alto, poniendo en riesgo la seguridad de los futbolistas.

En un comunicado, Fernández Vial acusó recibo de la decisión tomada por la Comisión de Disciplina de la ANFA, mediante el artículo 202 de su reglamento.

"Como institución, reiteramos nuestra condena categórica al lanzamiento de elementos de pirotecnia hacia el campo de juego y expresamos nuestra solidaridad con los jugadores y todas aquellas personas cuya integridad física estuvo en riesgo", sostuvo el club.

El Vial anunció que apelará, "evaluando las acciones reglamentarias y legales que correspondan, siempre en resguardo de los intereses de nuestra institución".

El conjunto de origen ferroviario hizo un "llamado a la prudencia" mientras las acciones formales sigan en curso, reafirmando el compromiso con la defensa de Fernández Vial, su historia y su futuro deportivo e institucional".