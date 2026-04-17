Fernando Ortiz: "Mi cabeza está puesta en Palestino"

El entrenador argentino Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, descartó referirse a eventuales refuerzos y aseguró que su foco está completamente en el próximo partido ante Palestino.

"Ni se me ocurre por mi cabeza hablar o decir algo sobre tema de jugadores. Mi cabeza está puesta en Palestino", afirmó en conferencia de prensa.

El DT explicó que su decisión responde a un criterio de respeto al plantel actual y de concentración en la competencia. "Si Daniel -Morón- o el presidente insiste, no lo haría, por un tema de respeto a los jugadores que tengo y por un tema de no salir del camino que es Palestino", sostuvo. Además, agregó: "Tuvimos la posibilidad de seguir entrenando de la misma manera que lo veníamos haciendo y preparar esta semana para afrontar el día domingo".

En lo futbolístico, Fernando Ortiz valoró el trabajo como base del rendimiento del equipo. "La predisposición del jugador a la hora de llevar a cabo un entrenamiento", señaló. En esa línea, complementó: "En el momento que decidimos tener un sistema táctico u otro, lo han entendido y eso da resultado".

Respecto a la generación de juego y la definición, el entrenador reconoció aspectos por mejorar. "Las posibilidades de crear situaciones de goles están. Muchas veces provocamos y convertimos, provocamos y no convertimos, es trabajo día a día y semanal", explicó.

Sobre el arbitraje, el técnico argentino evitó profundizar y llamó al autocontrol de sus dirigidos. "Ellos saben que entramos 11 y tienen que salir 11", indicó, y añadió: "No es algo que yo me pongo a pensar qué árbitro nos dirige".

En el plano personal, Fernando Ortiz agradeció el respaldo del exdelantero chileno Iván Zamorano. "Iván es un amigo. Sus palabras hacia mí fueron muy importantes, no solamente en lo personal, sino en lo laboral", afirmó. Además, remarcó su presente: "Estoy feliz, estoy en una institución que quise estar desde el primer momento".

Finalmente, el DT evitó proyectarse y reforzó su enfoque en el corto plazo. "No visualizo hacia adelante, vivo el día a día. Mañana preparo el partido, el domingo jugamos en casa", cerró.

Colo Colo y Palestino se miden el domingo 19 de abril desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental.