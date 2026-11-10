Arsene Wenger analiza desafiar a Infantino por la presidencia de la FIFA

Arsene Wenger, histórico entrenador de Arsenal y director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, analiza presentar su candidatura para enfrentar a Gianni Infantino en las elecciones presidenciales del organismo, programadas para marzo de 2027, en medio de las repercusiones del fallido proyecto de incorporar inversionistas privados al negocio de la Copa del Mundo.

De acuerdo con información de la cadena británica BBC, el técnico francés de 77 años estudia seriamente la posibilidad de competir contra el dirigente suizo, luego de recibir el respaldo de importantes sectores del fútbol europeo que buscan una alternativa a su administración. Sin embargo, todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su participación.

La eventual candidatura surge en medio de los cuestionamientos a Infantino por su propuesta de vender participaciones comerciales de los mundiales a inversionistas privados, iniciativa que provocó el rechazo de distintas confederaciones y que finalmente fue retirada. Wenger, quien trabaja en la FIFA desde 2019, tomó distancia del proyecto y defendió la independencia del organismo.

"La decisión de retirarse de este proyecto fue absolutamente necesaria y no había dudas en ella porque creo firmemente en una FIFA independiente que sirva a nuestro deporte con compromiso, transparencia e integridad", sostuvo el extécnico de Arsenal al referirse a la controversia.

Las elecciones se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, mientras que el plazo para presentar candidaturas finalizará el próximo 18 de noviembre. Hasta ahora, el exdefensor suizo Ramón Vega y el dirigente japonés Kozo Tashima manifestaron su intención de competir contra Infantino, quien buscará un cuarto mandato al frente de la FIFA.