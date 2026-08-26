Cafú, Zanetti y Roberto Carlos le brindaron su apoyo a Infantino

Leyendas del fútbol como los brasileños Cafú y Roberto Carlos y el argentino Javier Zanetti mostraron su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el centro de la polémica por su plan de vender a inversores privados una participación de los derechos del Mundial, que finalmente se vio obligado a retirar.

"En los últimos 10 años hemos sido testigos de la labor realizada por la FIFA y el presidente Infantino para lograr una representación de los futbolistas en el mundo del futbol, algo que antes no existía", escribieron en las últimas horas en redes sociales exjugadores como Cafú, campeón del mundo en 1994 y 2002, o el exinternacional argentino Zanetti, actual vicepresidente de Inter de Milán, entre otros.

El escrito, que apoya también Roberto Carlos, compañero de Cafú en la selección brasileña, y que han publicado asimismo otros jugadores, como los argentinos Esteban Cambiasso y Javier Pastore, se publica días después de que otros campeones del mundo reclamasen un "cambio necesario" al frente del fútbol.

En esta ocasión, Cafú y Zanetti aseguran: "Se ha dado voz y un lugar en nuestro deporte a jugadores a través de participación en comités, proyectos y grupos de trabajo. Nuestras opiniones son escuchadas y muchas iniciativas en beneficio del futbol se moldean gracias a nuestras reflexiones, ideas, planes y participación".

Las leyendas sudamericanas se muestran "comprometidas a seguir llevando la esperanza" que ofrece el mundo para "transformar vidas, mejorar sociedades y ampliar las oportunidades para todos en el mundo".

"Seguiremos dispuestos a apoyar la gran evolución que ha experimentado nuestro deporte en la última década para que continúe llegando y beneficiando a personas de todos los países donde se juega al fútbol", concluyen, con un apoyo rotundo a la labor del máximo mandatario de la FIFA.