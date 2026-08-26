"El Deshielo" y "Hangar Rojo" representarán a Chile en los Oscar y los Goya

La Academia de Cine de Chile definió este miércoles a las dos películas que representarán al país en los próximos premios Oscar en Estados Unidos y premios Goya en España.

Para los Oscar, la entidad escogió a "El Deshielo", dirigida por Manuela Martelli, que fue seleccionada en la competencia Un Certain Regard del Festival de Cannes.

Ambientada en el Chile de 1992, sigue a "Inés", una niña de nueve años que pasa una temporada en el hotel de sus abuelos en la montaña. Ahí conoce a "Hanna", una adolescente alemana que se encuentra en el lugar junto a un equipo de jóvenes esquiadores. La desaparición de "Hanna" altera la vida cotidiana del hotel y lleva a "Inés" a observar de otra manera el mundo de los adultos que la rodean.

Se estrena en cines chilenos el próximo 3 de septiembre.

En tanto, para los Goya, Chile postulará a "Hangar Rojo", dirigida por Juan Pablo Sallato, que tuvo su estreno mundial en la Berlinale 2026, en la sección Perspectives.

A estrenarse en cines chilenos el próximo 1 de octubre, el largometraje reconstruye las horas previas y posteriores al golpe militar de 1973 desde el interior de una institución de la Fuerza Aérea. El capitán "Jorge Silva" se encuentra al frente de una escuela de aviación que, en medio de la irrupción de la violencia política, comienza a ser utilizada para la detención de prisioneros.

"Posicionando a Chile y sus historias alrededor del mundo"

Desde la Academia chilena, su presidente Gabriel Díaz destacó que, "por primera vez en la historia, la mitad de las películas postulantes fueron dirigidas por mujeres lo que habla de una industria que se está modernizando y que evoluciona sanamente" y que "son todas historias filmadas en distintas localidades a lo largo del país y que, gracias a su alta calidad artística y técnica, han podido estrenarse en exigentes mercados internacionales, posicionando a Chile y sus historias alrededor del mundo".

Por su parte, Martelli declaró estar "profundamente agradecida" por la nominación de "El Deshielo", que buscará instalarse en la categoría de Mejor Película Internacional de los próximos premios Oscar.

"Para mí es un gran honor que nuestros colegas nos hayan elegido para representarlos. Esta película ha sido una gran aventura, un 'pequeño Fitzcarraldo' de Los Andes", aseguró la actriz y cineasta de "1976", expresando que, para todo el equipo, "es un sueño que la película haya sido recibida de esta manera, y pondremos todo de nuestra parte para representar de la mejor forma posible a nuestra comunidad y a nuestro país".

Mientras que Sallato agradeció a la Academia nacional la postulación de "Hangar Rojo" para los Goya, asegurando que aquel respaldo "tiene un significado muy especial".

"Nos emociona poder seguir pensándonos como país a través del cine y compartir esa mirada con públicos de otros lugares", valoró.