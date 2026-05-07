Canción "Dai Dai" de Shakira será la oficial del Mundial 2026

La cantante colombiana Shakira anunció que su composición "Dai Dai" será la canción oficial del Mundial 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio fue realizado a través de un breve video publicado en sus redes sociales y grabado en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

En el registro, la artista aparece con camiseta amarilla y pantalón corto azul, junto a varios balones y un grupo de bailarines, mientras interpreta fragmentos de la canción, que será lanzada el 14 de mayo.

Shakira ya tiene una extensa relación con los Mundiales, luego de interpretar "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y "La La La" en Brasil 2014, además del impacto de "Hips Don't Lie" en Alemania 2006. El adelanto de "Dai Dai" termina con la frase "We Are Ready".