Conmebol le pidió a Infantino que acepte una nueva candidatura para presidir la FIFA

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, pidió este jueves en la capital ecuatoriana a Gianni Infantino que acepte ser nuevamente candidato a presidente para un nuevo periodo al frente de la FIFA, tras la culminación de su mandato en 2027.

"En estos 10 años que hemos trabajado juntos tuvimos bajo tu liderazgo una gran transformación del fútbol. Confiamos que los próximos años que vienen deben de tener ese mismo carácter y política de seguir transformando. Entonces queremos que aceptes ser de vuelta candidato a presidente para el próximo periodo de la FIFA", señaló Domínguez previo al 82 Congreso Ordinario de la Conmebol, que se celebra en Quito.

Domínguez aprovechó la ocasión y colocó una banda de capitán a Infantino. "Porque todos necesitamos de un buen capitán para juntos celebrar los goles", dijo el directivo.

"Termina el Mundial de 2026 y comienza el de 2030, qué oportunidad que nos regala la vida que sea bajo tu presidencia", añadió.

El presidente de la Conmebol aseguró que tienen "un gran compromiso de seguir reinvirtiendo para bien del fútbol" y que, haciendo eso, "Sudamérica va a recuperar su liderazgo en el mundo".

"El desafío para todos nosotros será duplicar cada acción y cada éxito", agregó.

Por su parte, Infantino dijo sentirse muy feliz de estar en Sudamérica, donde "todo se sigue desarrollando de una manera increíble, donde el fútbol es pasión, es corazón, es vida".

Y señaló que un mundo en conflicto y dividido, el fútbol puede unir a los países. "Apelamos a todos los líderes del fútbol y políticos también a trabajar por la paz".