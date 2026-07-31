Director operaciones de la FIFA denunció que Infantino "engañó" a su propia administración

El director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, denunció este viernes que la administración de la institución fue engañada por el presidente Gianni Infantino respecto a la iniciativa de abrir el Mundial a inversores privados.

"El proyecto que ha suscitado tanta polémica y debate no es un proyecto de la FIFA y mucho menos de la administración de la misma. Es el proyecto de una sola persona", sostuvo en un comunicado remitido a la agencia Associated Press (AP).

Seguido a ello, complementó: "Los vicepresidentes de la FIFA, los miembros del Consejo, las confederaciones, las federaciones, los jugadores, las ligas, los clubes y los aficionados no fueron los únicos a los que se ignoró. La propia administración de la FIFA también fue engañada".

"Esta mentira por omisión durante muchos meses y el ejercicio unilateral del poder son indicativos de una falta de confianza, transparencia, discernimiento, buen gobierno y de respeto", emplazó Lamour.

Finalmente, remató: "Este proyecto no debe seguir adelante —por razones que ni siquiera son necesarias de enumerar—, sino que llegó el momento de que los dirigentes políticos del fútbol se planteen las preguntas adecuadas y tomen las decisiones correctas".

"En relación con este proyecto y con lo que vendrá después. Todos deben asumir su responsabilidad. Porque cada vez resulta más difícil para la administración de la FIFA trabajar en estas condiciones y cumplir su misión", cerró.