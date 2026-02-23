El calendario de los torneos amistosos FIFA Series 2026 en que juega la Roja
La Roja estará en el grupo de Nueva Zelanda con Cabo Verde y Finlandia
La FIFA anunció este lunes el calendario de las "series" 2026, unos torneos amistosos internacionales organizados bajo su "paraguas" por todo el mundo, donde Chile competirá en el grupo de Nueva Zelanda con Cabo Verde y Finlandia.
Estas series fueron aprobadas por el consejo de la FIFA en diciembre de 2022 en concordancia con los objetivos estratégicos del organismo para el fútbol mundial con el objeto de facilitar la disputa de amistosos internacionales significativos entre selecciones nacionales de diferentes confederaciones que normalmente no competirían entre sí.
Esta edición contará con 48 selecciones que representan casi una cuarta parte de las 211 asociaciones miembro de la FIFA. Competirán en doce grupos -tres en el ámbito femenino y nueve en el masculino- de cuatro equipos. Ruanda albergará dos grupos.
En categoría masculina, el grupo de Puerto Rico jugará en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, con la participación, además de los anfitriones, de Samoa Americana, Guam e Islas Vírgenes Estadounidenses. Las otras sedes serán Australia, Azerbaiyán, Kazajistán, Nueva Zelanda, Ruanda (2) y Uzbekistán.
Calendario de las Series masculinas:
Grupo Australia:
27 de marzo/Accor Stadium de Sydney:
31 de marzo/AAMI Park de Melbourne
Grupo Azerbaiyán:
27 marzo/Dalga Arena y Mehdi Hyseynzade de Bakú:
30 marzo/Dalga Arena y Mehdi Hyseynzade de Bakú:
Grupo Indonesia:
27 marzo/Gelora Bung Karno de Yakarta:
30 marzo/Gelora Bung Karno de Yakarta:
Grupo Kazajistán:
28 marzo/Astana Arena:
Grupo Nueva Zelanda:
27 marzo/Eden Park de Auckland
30 marzo/Eden Park:
Grupo Puerto Rico:
25 marzo/Juan Ramón Loubriel de Bayamón:
28 marzo/Juan Ramón Loubriel:
Grupo Ruanda A:
27 marzo/Amahoro Stadium de Kigali:
30 marzo/Amahoro Stadium:
Grupo Ruanda B:
26 marzo/Kigali Pele Stadium:
29 marzo/Kigali Pele Stadium:
Grupo Uzbekistán:
27 marzo/Pakhtakor St. y Buyodkor St. de Tashkent:
30 marzo/Pakhtakor y Buyodkor:
En femenina, el estadio Arena Pantanal de Cuiabá albergará el grupo de Brasil, en el que también jugarán Canadá, Corea del Sur y Zambia. Costa de Marfil y Tailandia son las otras sedes.
Calendario de las series femeninas:
Grupo Brasil:
11 abril/Arena Pantanal de Cuiabá:
14 abril/Arena Pantanal:
18 abril/Arena Pantanal:
Grupo Costa de Marfil:
9 abril/Alassane Ouattara Abiyán:
12 abril/Alassane Ouattara:
16 abril/Alassane Ouattara:
Grupo Tailandia:
12 abril/Ratchaburi Stadium:
15 abril/Ratchaburi Stadium: