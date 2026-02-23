El calendario de los torneos amistosos FIFA Series 2026 en que juega la Roja

La FIFA anunció este lunes el calendario de las "series" 2026, unos torneos amistosos internacionales organizados bajo su "paraguas" por todo el mundo, donde Chile competirá en el grupo de Nueva Zelanda con Cabo Verde y Finlandia.

Estas series fueron aprobadas por el consejo de la FIFA en diciembre de 2022 en concordancia con los objetivos estratégicos del organismo para el fútbol mundial con el objeto de facilitar la disputa de amistosos internacionales significativos entre selecciones nacionales de diferentes confederaciones que normalmente no competirían entre sí.

Esta edición contará con 48 selecciones que representan casi una cuarta parte de las 211 asociaciones miembro de la FIFA. Competirán en doce grupos -tres en el ámbito femenino y nueve en el masculino- de cuatro equipos. Ruanda albergará dos grupos.

En categoría masculina, el grupo de Puerto Rico jugará en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, con la participación, además de los anfitriones, de Samoa Americana, Guam e Islas Vírgenes Estadounidenses. Las otras sedes serán Australia, Azerbaiyán, Kazajistán, Nueva Zelanda, Ruanda (2) y Uzbekistán.

Calendario de las Series masculinas:

Grupo Australia:

27 de marzo/Accor Stadium de Sydney:

China vs. Curaçao

Australia vs. Camerún

31 de marzo/AAMI Park de Melbourne

Camerún vs. China

Australia vs. Curaçao

Grupo Azerbaiyán:

27 marzo/Dalga Arena y Mehdi Hyseynzade de Bakú:

Omán vs. Sierra Leona

Azerbaiyán vs. St. Lucía

30 marzo/Dalga Arena y Mehdi Hyseynzade de Bakú:

Tercer puesto y final.

Grupo Indonesia:

27 marzo/Gelora Bung Karno de Yakarta:

Islas Solomon vs. Bulgaria

Indonesia vs. San Cristóbal y Nieves

30 marzo/Gelora Bung Karno de Yakarta:

Tercer puesto y final.

Grupo Kazajistán:

28 marzo/Astana Arena:

Kazajistán vs. Coromos

Kuwait vs. Namibia (Astana Arena)

Tercer y cuarto puesto y final (28 marzo/Astana Arena)

Grupo Nueva Zelanda:

27 marzo/Eden Park de Auckland

Chile vs. Cabo Verde

N. Zelanda vs. Finlandia

30 marzo/Eden Park:

Tercer y cuarto puesto y final.

Grupo Puerto Rico:

25 marzo/Juan Ramón Loubriel de Bayamón:

Islas Vírgenes EEUU vs. Samoa Americana

Puerto Rico vs. Guam

28 marzo/Juan Ramón Loubriel:

Tercer y cuarto puesto y final

Grupo Ruanda A:

27 marzo/Amahoro Stadium de Kigali:

Kenia vs. Estonia

Ruanda vs. Granada

30 marzo/Amahoro Stadium:

Tercer y cuarto puesto y final.

Grupo Ruanda B:

26 marzo/Kigali Pele Stadium:

Aruba vs. Macao

Tanzania vs. Liechtenstein

29 marzo/Kigali Pele Stadium:

Tercer y cuarto puesto y final.

Grupo Uzbekistán:

27 marzo/Pakhtakor St. y Buyodkor St. de Tashkent:

Venezuela vs. Trinidad y Tobago

Uzbekistán vs. Gabón

30 marzo/Pakhtakor y Buyodkor:

Trinidad y Tobago vs. Gabón

Uzbekistán vs. Venezuela

En femenina, el estadio Arena Pantanal de Cuiabá albergará el grupo de Brasil, en el que también jugarán Canadá, Corea del Sur y Zambia. Costa de Marfil y Tailandia son las otras sedes.

Calendario de las series femeninas:

Grupo Brasil:

11 abril/Arena Pantanal de Cuiabá:

Canadá vs. Zambia

Brasil vs. Corea del Sur

14 abril/Arena Pantanal:

Canadá vs. Corea del Sur

Brasil vs. Zambia

18 abril/Arena Pantanal:

Corea del Sur vs. Zambia

Brasil vs. Canadá

Grupo Costa de Marfil:

9 abril/Alassane Ouattara Abiyán:

Pakistán vs. Turcos y Caicos

Costa de Marfil vs. Mauritania

12 abril/Alassane Ouattara:

Mauritania vs. Pakistán

Turcos y Caicos vs. Costa de Marfil

16 abril/Alassane Ouattara:

Turcos y Caidos vs. Mauritania

Costa de Marfil vs. Pakistán

Grupo Tailandia:

12 abril/Ratchaburi Stadium:

Nepal vs. RD Congo

Tailandia vs. Oceanía

15 abril/Ratchaburi Stadium: