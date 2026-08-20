El nuevo plan de Infantino: Negoció para crear un mega Mundial Sub 15

Una nueva controversia apunta directamente a la testera de la FIFA luego de que este jueves trascendiera que el presidente del organismo, Gianni Infantino, sostuvo conversaciones secretas durante el último año con inversionistas privados para crear y comercializar un masivo Mundial sub 15.

De acuerdo a lo publicado por The Athletic, el plan impulsado por el mandamás del fútbol mundial contemplaba la participación de las 211 federaciones asociadas a la FIFA, estructurando un "festival juvenil" con partidos de menor duración y canchas de dimensiones reducidas.

Entre los empresarios con los que se articularon las propuestas destacan Juan Carlos Rodríguez (excomisionado de la Federación Mexicana) y Todd Boehly, copropietario del Chelsea y Los Angeles Dodgers. Las gestiones apuntaban a disputar el certamen en el complejo ESPN Wide World of Sports en Orlando, Florida, con ceremonias de inauguración y clausura en los parques de Walt Disney World.

Uno de los aspectos más llamativos de las gestiones del timonel suizo-italiano fue su intención personal de que el partido inaugural fuera disputado entre Israel y Palestina, buscando un impacto político y mediático tras su fallido intento en el Congreso de la FIFA en Vancouver de lograr una fotografía conjunta entre ambos dirigentes.

Si bien la FIFA comunicó a fines del año pasado su intención deportiva de crear torneos globales sub 15 (masculino y femenino), Infantino nunca transparentó formalmente ante el Consejo de la FIFA las tratativas para privatizar y comercializar la competición infantil con fondos como Thrive Eternal.

Según la misma fuente, las negociaciones se encuentran congeladas y el entorno del mandamás del fútbol mundial ha evitado emitir declaraciones públicas sobre el caso.