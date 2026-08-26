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Tópicos: Deportes | Fútbol | FIFA

Federación Italiana le dio la espalda a Gianni Infantino

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La FIGC explicó que tomó la decisión para alinearse con UEFA y su presidente, Aleksander Ceferin, ante diferencias por gobernanza, calendario y competiciones internacionales.

Federación Italiana le dio la espalda a Gianni Infantino
 Agencia Xinhua
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La Federación Italiana de Fútbol (FIGC) anunció que retiró su apoyo a Gianni Infantino de cara a su candidatura para ser reelegido como presidente de FIFA en las elecciones de 2027.

La entidad explicó que adoptó una posición "clara y transparente" con la intención de alinearse con UEFA y su presidente, Aleksander Čeferin, frente a las recientes iniciativas impulsadas por Infantino.

Entre los puntos que motivaron la decisión aparecen las diferencias en torno a la gobernanza del fútbol internacional, además del desarrollo del calendario y de las competiciones internacionales.

"Continuaremos trabajando junto a UEFA y las demás federaciones europeas para promover una idea de fútbol basada en el mérito, la solidaridad, la sostenibilidad y la centralidad de los aficionados", expresó el presidente de FIGC, Giovanni Malagò.

La determinación de la federación italiana marca un nuevo distanciamiento dentro del fútbol europeo respecto a la conducción de Infantino, quien apunta a renovar su mandato al frente del organismo mundial en 2027.

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