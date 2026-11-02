FIFA permitirá a su Consejo ver documentos clave del proyecto para privatizar el Mundial

La FIFA permitirá a los miembros del Consejo solicitar acceso para consultar los documentos clave relativos a la polémica propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa fallida que buscaba privatizar el Mundial y otros torneos mediante una filial comercial.

Según la agencia EFE, el secretario general Mattias Grafstrom comunicó la medida este lunes a todos los miembros del Consejo.

Con el fin de respetar las obligaciones de confidencialidad de la FIFA, el organismo dispuso sólo las próximas dos semanas como rango para consultar los documentos, en persona y bajo condiciones específicas, en la sede de Zúrich (Suiza).

Por otra parte, la FIFA evitó responder las más de 100 preguntas realizadas por la UEFA al respecto del polémico proyecto, retirado por Gianni Infantino luego de ser revelado por la prensa antes de presentarlo a las asociaciones nacionales.

El ente rector consideró inviable el plazo de dos semanas exigido por la confederación europea, argumentando que su foco en el último tiempo estuvo en la organización de la nueva Copa Mundial sub 15 en Bakú (Azerbaiyán), con la participación de 189 naciones y 3000 jugadores.

Además, en FIFA entienden que la acción judicial iniciada por UEFA en Estados Unidos también ha creado limitaciones legales, mantiendo la postura de que responderá a los miembros del Consejo a su debido tiempo.

Por otro lado, se alista la realización de un congreso extraordinario el próximo 23 de noviembre para determinar los países anfitriones de la Copa Mundial Femenina de de 2031 y 2035.