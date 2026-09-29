FIFA acusó a la UEFA de acoso tras requerir a tribunal de EE.UU. datos sobre Forward Enterprise

La FIFA se opuso a la moción presentada por la UEFA ante el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, para obtener pruebas sobre el proyecto de crear FIFA Forward Enterprise y acusó al organismo europeo de actuar "de mala fe y con fines de acoso" y "no por una necesidad legítima de obtener pruebas".

En un escrito presentado en el Distrito Sur de Florida, la FIFA responsabiliza a la UEFA de llevar a cabo una "campaña de desinformación", en un "intento de influir en la campaña presidencial de la FIFA", y de difundir falsedades a los medios de comunicación, como que la FIFA vendía torneos, para favorecer sus propios objetivos".

"Este Tribunal debería rechazar cualquier intento de influir en las elecciones presidenciales de la FIFA basándose en tales argumentos", afirma el documento al que tuvo acceso EFE.

Además de señalar como falsedad la afirmación de la UEFA de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "pretendía tener un interés financiero personal en el proyecto de la FFE", el organismo internacional mantiene que este "estaba sujeto a la aprobación tanto de las asociaciones miembro de la FIFA como del Consejo de la FIFA".

"Las insinuaciones de la UEFA de que el Sr. Infantino infringió alguna ley o principio ético carecen categóricamente de fundamento. Lejos de representar algo parecido a una mala gestión —y mucho menos una mala gestión delictiva según la legislación suiza—, habría sido un incumplimiento del deber si la FIFA no hubiera evaluado un proyecto como el de la FFE, especialmente dada la prevalencia de mecanismos similares en el mercado del deporte y el entretenimiento", añadió.