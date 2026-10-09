Fútbol africano respaldó a Gianni Infantino tras los cuestionamientos

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, entregó un público respaldo al timonel de FIFA, Gianni Infantino, y destacó su compromiso con el desarrollo del fútbol en Africa.

"Has tenido un compromiso histórico y profundo con el continente, pero también con el mundo en desarrollo y con el mundo del fútbol durante muchos, muchos años", sostuvo Motsepe durante la Conferencia Estratégica de la CAF realizada en Cabo Verde.

El dirigente africano agregó que "queremos que la familia permanezca unida", en momentos en que Infantino ha enfrentado cuestionamientos tras el proyecto para comercializar externamente los derechos de explotación de las competiciones de FIFA, iniciativa que finalmente fue retirada.

Infantino defendió durante el encuentro la continuidad de las inversiones en el continente y destacó que nueve de las diez selecciones africanas presentes en el Mundial de 2026 alcanzaron la fase eliminatoria.

Además, afirmó que FIFA invirtió más de 1.000 millones de dólares en el fútbol africano durante la última década mediante su programa FIFA Forward, con 124 proyectos destinados a sedes federativas, centros de entrenamiento, estadios y competiciones.

El presidente de FIFA también destacó la actuación de Cabo Verde, selección que en su primera participación mundialista alcanzó los dieciseisavos de final antes de caer por 3-2 ante Argentina en la prórroga.