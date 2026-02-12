Infantino celebró acuerdo para acabar la Superliga: "El fútbol siempre gana cuando estamos unidos"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró este jueves el acuerdo que puso fin al proyecto de la Superliga al que llegaron el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, con el de Real Madrid, Florentino Pérez, y el de PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Infantino habló al inicio del 50° Congreso de la UEFA que se celebra en Bruselas y alabó el punto de encuentro: "Tuvimos grandes noticias sobre el acuerdo entre la UEFA, Real Madrid y PSG. Quiero felicitar a Aleksander, Florentino y Nasser por haber llegado a este acuerdo. El fútbol gana cuando estamos unidos".

Para el presidente de la FIFA, la unidad es una de las palabras clave en el actual mundo del fútbol, y resaltó que su sentimiento en estos momentos es que "en la vida en general" se tiende a poner el foco "en las cosas negativas y agresivas".

"Todos sabemos que vivimos en un mundo dividido. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Pero hay muchas cosas en las que sí. Y si hay algo en lo que estamos de acuerdo es en el fútbol. Y este año es el primero en el que se juega un Mundial en tres países: Canadá, México y Estados Unidos".

Además, apuntó que por primera vez también habrá 48 selecciones presentes en la Copa del Mundo, "una cuarta parte del planeta jugando" y señaló que cinco o seis mil millones de personas se centrarán en el campeonato.

"Será un símbolo de unidad, paz y solidaridad. Se reunirán todos en un clima de alegría que olvidamos demasiado a menudo. La Copa del Mundo será una fiesta, una celebración que unirá al mundo en paz y felicidad. La aportación de Europa será fundamental para crear parte de esa unidad. Cuento con todos y cada uno de ustedes. Pueden contar conmigo para que este objeto mágico que es el balón llegue a Estados Unidos, México y Canadá", sentenció Infantino.