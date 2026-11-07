Infantino puso marcha atrás a la idea del Mundial con 64 equipos, según medio

Los movimientos en la FIFA continuaron en medio de las turbulencias rumbo a sus elecciones, con el retroceso de Gianni Infantino respecto a la propuesta de ampliar la Copa del Mundo a 64 equipos.

Según el informe del periodista Martyn Ziegler en The Times, el presidente del fútbol mundial archivó la idea que él mismo había promovido en julio, durante la cita planetaria 2026 que inauguró el formato con 48 selecciones.

De acuerdo con el referido medio, Infantino le comunicó a los presidentes de las seis confederaciones que en caso de ser reelecto en marzo, no impulsará más incrementos de equipos a los torneos FIFA.

Esta nueva postura del dirigente suizo choca con los intereses de la Conmebol, uno de sus principales defensores frente a los cuestionamientos por su gestión.

Alejandro Domínguez ha expresado su deseo de incrementar la cantidad de participantes, con la meta de tener 64 equipos para la edición 2030; y de paso asegurar más cupos directos para Sudamérica.