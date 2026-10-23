Infantino recibió importante respaldo de Asia para su reelección en la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recibió un importante respaldo para su candidatura a la reelección, luego de que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunciara su apoyo al dirigente durante el congreso celebrado en Japón.

La decisión representa un cambio de postura del organismo continental, que anteriormente cuestionó la propuesta de Infantino para incorporar inversionistas privados a las competiciones de la FIFA. El anuncio llega en medio de las controversias que rodean su candidatura para continuar al frente del fútbol mundial.

"Mientras miramos hacia un futuro más brillante y competitivo, nuestra solidaridad sigue siendo nuestra mayor fortaleza. Estamos listos para avanzar, unidos en apoyo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino", declaró Salman bin Ebrahim Al Khalifa, presidente de la AFC, durante el encuentro.

La declaración adquirió especial relevancia porque Asia reúne a 47 federaciones de las 211 que integran la FIFA, cuyos representantes participarán en las elecciones programadas para el próximo 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

El dirigente bareiní cuestionó hace tres meses la falta de transparencia y consulta del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), iniciativa que contemplaba la venta de una participación en las competiciones del organismo a inversionistas externos.

En aquella oportunidad, Al Khalifa se alineó con UEFA y Concacaf para solicitar una revisión urgente de la gobernanza de la FIFA. Sin embargo, ahora comprometió su respaldo a Infantino, lo que reduce las posibilidades de articular una candidatura alternativa con apoyo de las principales confederaciones.

Infantino retiró definitivamente el proyecto FFE y pidió disculpas por los errores en su gestión y comunicación. También presentó una propuesta para incrementar la financiación destinada a las federaciones durante el período 2027-2030, que deberá recibir la aprobación del Congreso.

La UEFA mantiene sus cuestionamientos a la administración de Infantino y sus representantes en el Consejo de la FIFA solicitaron respuestas escritas antes del 2 de noviembre sobre asuntos económicos y posibles conflictos de intereses.

El plazo para presentar candidaturas concluirá el 18 de noviembre, mientras el actual presidente de la FIFA suma el apoyo de Asia al respaldo que recibe desde África y Sudamérica.