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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fuera de la Cancha

Klopp se lanzó con todo en contra de Trump e Infantino: No tienen ni idea del futbol

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El alemán se refirió al polémico caso de Folarin Balogun.

Klopp se lanzó con todo en contra de Trump e Infantino: No tienen ni idea del futbol
 EFE (Archivo)
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El director técnico alemán Jürgen Klopp se lanzó con todo y criticó al presidente de Estados Unidos Donald Trump y al de la FIFA, Gianni Infantino, tras la polémica por la roja retirada a Folarin Balogun.

"Estas dos personas, que no tienen ni idea del futbol, no deberían tener nada que ver con eso, digamos que simplemente este es nuestro juego, no de ellos", comentó en el canal Magenta TV.

Además agregó que este hecho pone en jaque el Mundial: "Si Donald Trump y Gianni Infantino realmente arreglaron esto entre ellos, es una locura; pone todo en entredicho".

Por último aifrmó que la roja que recibió el delantero norteamericano esta bien aplicada: "Eso fue una tarjeta roja. No hay discusión. Lo sentimos por Balogun porque no tuvo intención de hacerlo, pero eso es lo que dicen las reglas", cerró.

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