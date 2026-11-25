Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA) y candidato para las elecciones a la presidencia de la FIFA que se celebrarán en 2027, prometió este miércoles cumplir un solo mandato si es elegido, y centrarse en "reformar la gobernanza".

"Básicamente, mi intención es cumplir un solo mandato. Me centraré en reformar la gobernanza durante los próximos cuatro años, y hacer que la toma de decisiones sea más transparente", afirmó en una rueda de prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón en Tokio.

Tashima destacó entre los motivos por los que se animó a presentarse la suspensión de la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, así como los intentos de "aumentar el valor comercial de la Copa del Mundo ignorando puntos significativos de gobernanza", entre otros.

El japonés añadió que habló por teléfono con otro de los candidatos, el francés Philippe Diallo, y añadió que le gustaría reunirse con él en Europa.

"Existen diversas opciones para normalizar la FIFA y encauzarla correctamente. Me gustaría comunicarme con el señor Diallo, confirmar los detalles y considerar las distintas alternativas", dijo.

El japonés subrayó además que no descarta cooperar para oponerse al suizo Gianni Infantino, que lleva 10 años en la presidencia de la FIFA, en la votación que se producirá el 18 de marzo en la capital marroquí, Rabat.