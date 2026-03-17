La FIFA eligió a YouTube como plataforma preferente del Mundial de 2026

La FIFA anunció este martes un acuerdo que calificó de histórico para convertir a YouTube en plataforma preferente del Mundial de 2026, con el objetivo de ampliar el alcance global del torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La alianza permitirá a los titulares de los derechos audiovisuales utilizar sus canales oficiales en YouTube para ofrecer resúmenes ampliados, imágenes inéditas, videos cortos y contenido a la carta.

Según explicó el organismo, la medida busca aumentar la interacción con los aficionados en todo el mundo y reforzar la presencia digital de la competencia.

La principal novedad del acuerdo establece que, por primera vez en la historia del Mundial, los operadores podrán transmitir en directo los diez primeros minutos de cada partido a través de YouTube. Además, una selección de encuentros podrá emitirse de forma íntegra en determinadas regiones.

El acuerdo también contempla la publicación de contenido prémium en el canal oficial de FIFA y la difusión de material de su archivo digital, incluidos partidos históricos completos y momentos emblemáticos del torneo. A eso se sumará la participación de creadores de contenido de distintos países, que tendrán acceso al evento para generar piezas exclusivas y nuevas miradas sobre la competencia.

El secretario general de FIFA, Mattias Grafström, destacó que la colaboración permitirá llegar a aficionados de todo el mundo como nunca antes y fortalecer la presencia del torneo en un escenario mediático cambiante. Por su parte, el vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, Justin Connolly, subrayó que la plataforma busca ofrecer una experiencia global, interactiva y adaptada a los hinchas.

La decisión se conoció dos meses después de otro movimiento de FIFA en el terreno digital, luego del acuerdo anunciado en enero con TikTok como primera plataforma preferente del Mundial de 2026. Con ese paso y la nueva alianza con YouTube, el organismo profundizó su estrategia para expandir la distribución del torneo en redes y plataformas globales.